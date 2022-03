Moon Knight è canon nel MCU, ma non ha collegamenti diretti con altre serie o film

La nuova serie Marvel Studios in uscita il 30 marzo è molto attesa, e date le premesse viste nei materiali promozionali, sembra anche essere qualcosa di abbastanza “fresco” nel panorama del Marvel Cinematic Universe. Ci si stava tuttavia domandando quali sarebbero stati i riferimenti al resto di questo universo narrativo. Ebbene, stando a quanto affermato dal produttore Grant Curtis, Moon Knight rientra a pieno titolo nell’Universo Cinematografico Marvel, ma non sono presenti collegamenti diretti e riferimenti a personaggi o eventi passati dei film Marvel Studios, né saranno presenti cameo e crossover con altre serie o film.

Non c’è alcun collegamento all’attuale MCU. È completamente nuovo, e va verso nuove avventure. Pensiamo davvero che ai fan piacerà. (…) Riporta i Marvel Studios alle sue radici con Iron Man e Tony Stark. Quello era un personaggio che era creato da zero, e lo stesso vale per Marc Spector. Stiamo abbracciando in toto gli aspetti sovrannaturali di quel che era nei fumetti, con gli dei egizi, come Khonshu che non si fa scrupoli a manipolare Marc per fargli compiere il suo volere.

Il riferimento è al fatto che, spesso, serie e film MCU fanno i conti o prendono le mosse da eventi pregressi, come possiamo vedere in Hawkeye per il passato di Kate Bishop, mentre qui tutto quel che è e fa Moon Knight deriva unicamente dai suoi poteri e attitudini, che non hanno riscontro con il passato del MCU.

La serie, in arrivo su Disney+ il 30 marzo, segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Moon Knight vede protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

