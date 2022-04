For all Mankind 3 uscira a giugno, ecco il primo teaser

Apple ha diffuso il primo teaser dedicato a For all Mankind 3, la serie che arriverà sulla piattaforma streaming a giugno.

For all Mankind 3 arriverà sulla piattaforma streaming Apple TV+ il 10 giugno, ed è stato diffuso un teaser di annuncio in cui è stata comunicata la data di distribuzione. La terza stagione sarà composta da dieci episodi, e uscirà un episodio a settimana a partire dal 10 giugno.

Ecco il teaser di annuncio di For all Mankind 3.

Nel filmato vediamo degli astronauti che nel 1995 si ritrovano sul suolo di Marte, ed una voce pronuncia questa frase: “Quando ci uniamo per un obiettivo comune, non c’è nulla che risulti essere irraggiungibile”.

Nella nuova stagione il pianeta rosso di Marte diventa la nuova frontiera spaziale per gli anni Novanta, coinvolgendo non solo gli Stati Uniti e la Russia, ma anche un Paese a sorpresa.

Il cast della serie vedrà presenti Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña e Wrenn Schmidt. Si unirà al gruppo di interpreti anche Edi Gathegi (The Blacklist, House) nei panni di Dev Ayesa, presentato come un personaggio carismatico e visionario.

La serie è stata creata da Ronald D. Moore, Ben Nedivi e Matt Wolpert. Moore, Nedivi e Wolpert fanno da produttori esecutivi assieme a Maril Davis della Tall Ship Productions.