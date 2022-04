Sonic in un film ispirato a Super Smash Bros.? A Jeff Fowler l’idea piace

Il destino delle trasposizioni cinematografiche tratte dai videogiochi, negli ultimi tempi, è un po’ più roseo, grazie soprattutto all’apporto dei due film di Sonic, che hanno avuto un riscontro di pubblico assolutamente positivo: ecco che il regista delle due avventure del riccio blu si dice disponibile e volenteroso per un eventuale (quanto improbabile) film dedicato o tratto a Super Smash Bros., il videogioco picchiaduro a incontri in stile Battle Royale di Nintendo.

Niente mi farebbe più felice di prendere semplicemente tutti quei personaggi e gettarli in una grande Battle Royale per fare una gran pellicola di Smash Bros. Probabilmente richiederebbe un po’ di lavoro da parte degli avvocati, prima che potrebbe accadere!

Smash Bros. è uno spin-off di Super Mario (e dei videogiochi Nintendo in senso lato) piuttosto celebre, che vede i personaggi, presi dai vari giochi Nintendo, fronteggiarsi in combattimenti alquanto bizzarri in arene simil bidimensionali. Oltre a Mario, Link, Samus Aran e tanti altri personaggi della grande N, nel gioco presenziano decine di guest character da altre serie di altri publisher, tutti su licenza, tra cui l’immancabile Sonic. A questo si riferisce Fowler quando parla di avvocati: mettere d’accordo tutti non sarebbe affatto facile (vedi anche quanto successo per Ready Player One di Steven Spielberg).

Oltretutto, se mai si dovesse fare, probabilmente non sarebbe un film Paramount, che detiene solo determinati diritti cinematografici su Sonic ma certo non sui personaggi Nintendo né tantomeno su quelli Konami, Capcom o Square Enix che compaiono nel videogioco. Nintendo, oltretutto, è molto restia a concedere i suoi personaggi per il cinema, come sappiamo, ed è andata coi piedi di piombo per decenni fino a che non ha stretto un accordo, negli ultimi anni, con Illumination per la creazione di un film su Super Mario di prossima uscita.

