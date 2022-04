City Hunter: teaser trailer del nuovo film animato dal manga di Tsukasa Hojo

Dopo il successo nel 2019 di City Hunter: Private Eyes, singolare quanto riuscita operazione di rinnovo della serie ideata da Tsukasa Hojo, ecco arrivare un nuovo film animato di City Hunter, di cui è stato rilasciato il primo teaser.

Il film, nonostante nel teaser sia annunciato come un Coming Soon – 2022, non ha ancora un titolo effettivo, essendo presentato unicamente come “City Hunter – Nuova versione cinematografica” e mostrando davvero poco, a parte il protagonista sulle note della celebre canzone Get Wild, probabilmente la più celebre delle sigle della versione anime dell’opera.

La serie originale, pubblicata su Weekly Shonen Jump dal 1985 al 1991 e trasposta in quattro serie animate distinte, ha dato seguito a cinque special animati e due lungometraggi cinematografici, senza contare i live action: una serie tv coreana, un film apocrifo girato a Hong Kong, una recente quanto curiosa action comedy francese e l’assurdo film anni ’90 con Jackie Chan nel ruolo del protagonista. Inoltre, la serie è di fatto il sequel di Occhi di gatto, oltre a essere una sorta di prequel di Angel Heart, che ne ripropone i personaggi in un universo alternativo.

Leggi anche: