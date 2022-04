BOE produrrà pannelli OLED per Apple nel 2024?

In attesa di scoprire il possibile futuro degli iPad con schermo OLED di Apple, la nota compagnia BOE abbia iniziato ad attrezzarsi per la produzione nel 2024.

Non sappiamo ancora al momento quale sia il futuro dei tablet targati Apple con tecnologia OLED, visto che delle novità in tal senso non hanno ancora avuto modo di farsi vedere. Le pagine di The Elec però, particolarmente specializzate nel report di molteplici novità riguardanti la produzione di dispositivi prima che queste vengano rese pubbliche, hanno suggerito il fatto che a quanto pare BOE sta per avviare una nuova linea di produzione proprio per far fronte alle richieste di Apple.

Si parla di pannelli OLED che dovrebbero venire realizzati nell’industria B16 presente nella città di Chengdu nella provincia di Sichuan. A quanto pare, la linea di produzione dovrebbe permettere la realizzazione di 15.000 substrati al mese e iniziare verso la fine del 2024. Ciò suggerisce quindi che i dispositivi dovrebbero presentarsi nel migliore dei casi nel corso del 2025, ed è infatti bene sottolineare che non abbiamo ma a che fare con informazioni che “torneranno” utili nel corso di poco tempo.

Ovviamente, considerando i molteplici report che anticipano le novità di Apple nel campo degli schermi, anche grazie a quanto riferito dall’analista Ross Young, sappiamo che il colosso di Cupertino non si limiterà a quanto pare solamente ai tablet, ma introdurrà nella propria lineup di dispositivi anche ulteriori device con schermo di questo tipo. Al momento, non ci sono aggiornamenti ufficiali in tal senso, ed è infatti bene prendere quanto anticipato da The Elec e dai vari tipster del settore con le dovute cautele.

Tuttavia, risulta sempre più facile capire quali saranno i campi di interesse della compagnia, la quale a quanto pare nel giro di solamente qualche anno si troverà ad arricchire il mercato con una varietà di schermi davvero interessanti, al quale spazia dai pannelli OLED ai tanto chiacchierati pieghevoli a cui Apple si starebbe interessando.