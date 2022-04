Twitter testa una feature per togliere la propria menzione

È da poco emerso che la piattaforma di Twitter ha intenzione di rivoluzionare il proprio sistema con un bottone per modificare i cinguettii già inviati, ma a quanto pare sono in vista anche delle novità decisamente meno significative per il social network, seppur queste potranno comunque risultare utili.

Parliamo questa volta della possibilità di potersi sganciare da conversazioni a cui non si vuole partecipare in alcun modo, togliendo le proprie menzioni. Capita in diversi casi di vedere il proprio nome comparire come menzione grazie a qualche utente, ma per fortuna sembra che in futuro si avrà modo di difendersi rimuovendolo velocemente.

Come riportano le pagine di Engadget, il tutto sta attualmente ancora venendo però testato, e non si parla infatti di una possibilità già presente sulla piattaforma e facile da utilizzare velocemente. Pare però nello specifico che il tutto sia stato reso disponibile per alcuni utenti che utilizzano Twitter su desktop.

Di sicuro il tutto avrà in futuro modo di giungere anche su mobile, ma al momento non ci sono novità in tal senso, e non resta infatti che aspettare che la compagnia abbia modo di sviluppare la funzionalità in questione migliorandola fino a renderla fruibile da tutti.