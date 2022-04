Lo Snapdragon 8 Gen 1 4G arriverà con i Huawei Mate 50?

Nonostante Huawei non si trovi di certo nella situazione migliore di sempre, visto che la cadenza con cui il colosso rilascia dei nuovi smartphone è diminuita di molto, sembra che delle piacevoli novità siano comunque in vista. Fra i prossimi dispositivi che infatti il colosso dovrebbe rilasciare sono presenti i Huawei Mate 50 e Huawei Mate 3X. Mentre per il secondo si parla di uno Snapdragon 888, pare che invece per i Mate 50 avremo a che fare con il chip Snapdragon 8 Gen 1 4G.

Il dispositivo in questione, stando ai vari leak arrivati dopo che il vice presidente del Consumer BG Strategy Marketing Department ha confermato l’esistenza della serie, dovrebbe arrivare nei negozi prima del mese di luglio 2022, anche se non ci sono per il momento ancora conferme relative al presunto debutto in Italia. Stando a quel che sappiamo, i gioiellini dovrebbero offrire un comparto fotocamere decisamente migliorato, con le potenzialità di HarmonyOS 3.0, presentando nella parte frontale un notch con forma a goccia, come visto ad esempio negli iPhone.

Parlando invece dei Huawei Mate X3, pare che sarà presente un meccanismo pieghevole esterno, con una batteria da 4.500mAh compatibile con la ricarica rapida a 66 W. Nonostante non ci siano grosse novità in tal senso, va considerato che il colosso ha rilasciato i Mate X2 con i Kirin 9000 a febbraio dello scorso anno, e che entrambi gli schermi supportavano il refresh rate a 90 Hz, dettaglio che sottolinea come la cifra potrebbe aumentare con i nuovi device,

Non ci sono ovviamente dettagli molto precisi in tal senso, e non resta quindi che aspettare maggiori novità da parte del colosso in tal senso, il quale di sicuro nel giro di non troppi mesi avrà modo di annunciare le proprie novità per quel che riguarda il mondo degli smartphone.