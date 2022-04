Gli Xiaomi 12 Ultra porteranno sul mercato i nuovi sensori Sony IMX800?

Fra i vari settori che cura, Sony ha anche una grossa importanza per quel che riguarda i sensori delle fotocamere, specialmente parlando del mondo degli smartphone. La compagnia, fornendo moltissimi dispositivi a vari modelli già presenti sul mercato, è sempre pronta anche a produrre ulteriori novità pronte a essere implementate da molteplici brand.

Il nuovo passo avanti sono a quanto pare i nuovi sensori Sony IMX800, che come da poco anticipato dovrebbero già essere in fase di testing e sarebbero ormai di conseguenza pronta a venire annunciati, venendo lanciati nel corso della seconda metà del 2022 per migliorare le potenzialità di alcuni smartphone flagship, con ancora pochi dettagli in tal senso.

Quanto noto è che fra le migliorie dei nuovi gioiellini del colosso nipponico dovrebbero essere presenti un auto focus migliore, come anche uno sprint in più per quel che concerne stabilizzazione delle immagini e performance in caso di scarsa luminosità. Stando alle anticipazioni, fra i primi produttori a usare i device ci sarà Xiaomi, in grado di migliorare ancora una volta le potenzialità della propria ultima serie con un upgrade sostanziale alle proprie fotocamere.

Stando ai leak, il dispositivo offrirà una risoluzione di 50 MP e avrà dimensioni di 1/1,1 pollici, risultando quindi uno dei più grandi presenti sul mercato. Per quel che riguarda le novità in merito agli Xiaomi 12 Ultra, che dovrebbero venire annunciati nel corso della giornata del 12 aprile, si parla di uno schermo LTPO 2.0 OLED con risoluzione 2,2 K, di uno Snapdragon 8 Gen 1 o Snapdragon 8 Gen 1+ all’interno e di supporto alla ricarica rapida a 125. Dovrebbero essere presenti tre altri sensori, tutti con risoluzione di 48 MP.

Al momento abbiamo però a che fare con novità non ancora ufficiali, e sembra infatti che servirà aspettare ancora per qualche settimana l’annuncio in tal senso della compagnia.