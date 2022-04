Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes – Il trailer di Netflix

Il trailer della docuserie di Netflix intitolata Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes, in uscita il 10 aprile.

Continua la scia delle produzioni true crime di Netflix, questa volta è il turno di John Wayne Gacy, il popolare serial killer pagliaccio che a volte è stato accostato al clown assassino più famoso della letteratura: stiamo parlando di Pennywise. Netflix ha diffuso il trailer di Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes.

Ecco il trailer di Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes.

Il documentario appartiene alla stessa serie di Ted Bundy Tapes, si tratta del true crime che metteva al centro la storia del serial killer Ted Bundy. La docuserie Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes sarà divisa in tre parti. John Wayne Gacy aveva il suo alterego nel clown Pogo, e si è contraddistinto per aver collezionato circa trenta omicidi negli anni Settanta. Le vittime di Gacy erano sempre degli adolescenti vulnerabili.

A dirigere la docuserie ci sarà Joe Berlinger, che ha già lavorato su Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes. L’uscita del documentario dedicato al killer clown John Wayne Gacy arriverà a brevissimo sulla piattaforma streaming Netflix, considerando che sarà distribuita il 10 aprile.

