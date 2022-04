Comicon 2022: in anteprima il documentario Scottecs è Sio

Continua il programma di grandi novità di COMICON 2022: dal fumetto con il documentario Scottecs è Sio di Matteo Bruno aka Cane Secco con la Slim Dogs all’ESL Italian Championship – il campionato nazionale esport più importante in Italia – fino a The Bunker Game, film di Roberto Zazzera che sarà presentato insieme agli interpreti Lorenzo Richelmy e Serena De Ferrari. Infine, non mancano i nuovi ospiti: Pow3r, Sabaku no Maiku, Enrique Breccia, Johnny Ryan.

SCOTTECS È SIO

Quante volte parlando di chi ha riscosso successo sul web ci siamo chiesti: “ma perché proprio tu?” In una nuova serie di documentari Matteo Bruno aka Cane Secco, insieme alla Slim Dogs, la sua casa di produzione, entra nella vita e nella testa dei creator del web, per rispondere insieme a loro a questa domanda. In Scottecs è Sio, che sarà proiettato a COMICON in anteprima nazionale sabato 23 aprile, il protagonista è proprio Sio, classe 1988, il fumettista italiano più seguito sui social. Il suo canale YouTube, Scottecs, conta 2,2 milioni di iscritti e i suoi video hanno ottenuto più di 500 milioni di visualizzazioni. La sua pagina Facebook è seguita da oltre 680 mila utenti, mentre su Instagram ha collezionato quasi 500 mila follower. Insieme agli amici Nicola Bernardi e Lorro ha creato il podcast Power Pizza che totalizza oltre 20 mila ascolti per ogni puntata. Ha fondato tre magazine per l’edicola, ha scritto varie graphic novel e storie per “Topolino”.

Sio è musicista, creatore di videogame e serie animate per Cartoon Network. Le sue storie sono protagoniste di Scomix, diario scolastico a tema Sio, e dell’iconico gelato Algida “Cucciolone”. Il documentario approfondisce gli aspetti più intimi e meno raccontati della storia e della quotidianità di Sio, partendo dal suo sogno di bambino, nato tra le pagine di Topolino, di diventare un fumettista. Ad accompagnare lo spettatore in questo viaggio, le persone che più di tutte hanno segnato il suo percorso professionale e umano: da Lucio Staiano, fondatore di Shockdom, il primo ad aver creduto in lui, a Tito Faraci, colui che ha rappresentato la realizzazione del sogno, passando per Nic e Lorro, compagni di avventure e podcast. Non poteva di certo mancare Marta, compagna di Sio, la persona che lo conosce di più al mondo, che per l’occasione apparirà in versione animata. Attraverso le loro parole, mentre con le telecamere esplorano la routine di Sio, si finisce a camminare nei vicoli di Venezia, città in cui Sio ha studiato e dove ha capito quale strada percorrere. E così, chi guarda troverà la risposta alla domanda “perché proprio tu?”, come è riuscito Sio a sconvolgere il paradigma classico del fumetto italiano, e a contagiare con il suo stile nonsense un’intera generazione di autori umoristici usando il mondo digitale come un’arma potentissima. È per questo motivo che COMICON dedica a Sio la mostra “MEGAEVVIVASHONEN SHOW. Sio e il nuovo fumetto umoristico italiano”, per aver creato una nuova scuola di umorismo a fumetti nel nostro Paese.

ESL ITALIAN CHAMPIONSHIP

Ritorna il campionato nazionale esport più importante in Italia! ESL Italia Championship vedrà il suo momento di kick off proprio sul palco della Esports Arena powered by ESL nel padiglione 6 del Napoli Comicon 2022. Il campionato nazionale di ESL avrà il suo inizio ufficiale a fine maggio con la possibilità di iscrizione gratuita per tutti agli open qualifier. Per tutti coloro che sognano di calcare i palchi esport più importanti d’Italia, questo è il momento giusto per far vedere le proprie potenzialità da player pro. Sabato 23 Aprile, la giornata sarà dedicata al mondo Pokémon con showmatch e tornei for fun sul titolo di Pokémon Unite. Domenica 24 aprile, sarà il momento dei battle royale con Apex Legends. Anche in questa giornata i player amatoriali e professionisti saranno i veri protagonisti del palco della Esports Arena con la possibilità di conquistare il titolo di campione di ESL Italian Championship al Comicon 2022. Tra gli ospiti prinicipali: Froz3n, Creepy, Reckonironix, KeepRunningTV, HAL_TV, Eddie, Andy_J-ax, Shex, Willemkh

THE BUNKER GAME

Una grande anteprima che unisce il cinema al gioco di ruolo dal vivo aspetta il pubblico di COMICON lunedì 25 aprile: il regista Roberto Zazzera e gli interpreti Lorenzo Richelmy e Serena De Ferrari presenteranno in anteprima il film The Bunker Game, che arriverà al cinema con un evento unico il 2 e 3 maggio grazie a Eagle Pictures. Nel film, in un enorme bunker sotterraneo, un gruppo di giocatori è impegnato in un gioco di ruolo dal vivo. Laura vorrebbe divertirsi a interpretare il suo personaggio ma dopo diversi incidenti si decide di interrompere il gioco. Nel frattempo Greg, amante di Laura e mastermind del gioco, è sparito e qualcuno dovrà cercarlo, nei tunnel scuri e misteriosi che nascondono antichi orrori. Chi sopravvivrà al bunker?

NUOVI OSPITI

Tra i nuovi ospiti della sezione Videogame: Pow3r, giocatore professionista di videogiochi con un canale Twitch che conta 1.8 milioni di follower; Sabaku no Maiku, un’istituzione nel mondo del gaming in Italia. Per il Fumetto: il maestro Enrique Breccia e Johnny Ryan, uno dei più importanti autori della scena del fumetto alternativo e indipendente americano.