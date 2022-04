Coca-Cola ha presentato una bevanda da bere nel metaverso

Coca Cola ha annunciato ‘Byte’, una nuova bevanda ‘sperimentale’ che verrà presto messa in vendita negli USA in edizione limitata. Ma prima di allora, si potrà bere esclusivamente nel ‘metaverso‘, buzzword che indica i mondi virtuali iper-connessi. Siete confusi? Ve la facciamo brevissima: sarà disponibile all’interno del videogioco Fortnite.

Coca-Cola ha collaborato assieme a PWR per creare una nuova area di gioco speciale all’interno di Fortnite. Si chiama Pixel Point e sarà un’isola speciale esplorabile all’interno della modalità Fortnite Creative. All’interno dell’area sarà possibile partecipare ad alcuni mini-giochi, ovviamente tutti a tema Coca-Cola. Trovate tutti i dettagli dell’iniziativa seguendo questo link.

Quanto alla Coca-Cola Byte, quella che sarà venduta veramente, la descrizione dell’azienda è piuttosto vaga. Coca-Cola parla di una bevanda al gusto di ‘pixel’ e in qualche modo ispirata ai videogiochi. Cosa che ovviamente non significa assolutamente nulla di concreto.

La Coca-Cola Byte fa parte del progetto Coca-Cola Creations, una sorta di laboratorio sperimentale del brand dedicato alla creazione di prodotti innovativi che uniscono bevande vere a fenomeni di cultura pop e tech — come il metaverso, i videogiochi e la realtà virtuale, appunto.

P.S. qualora un PR di Coca-Cola Italia dovesse passare da queste parti, approfittiamo di questo spazio per lanciare un appello: portate la Coca-Cola alla ciliegia anche in Italia. Grazie. Vi vogliamo bene. Ma seriamente. Fatelo.

Solamente pochi mesi fa, Coca-Cola aveva presentato un’altra bevanda: la Coca Cola Starlight, che era stata lanciata con un evento virtuale in collaborazione con la cantante Ava Max. All’epoca l’azienda aveva lasciato intendere che presto o tardi i prodotti della linea Coca-Cola Creations potrebbero debuttare anche nel resto del mondo, per il momento non è stato così e nemmeno la Starlight è mai stata commercializzata in Italia.