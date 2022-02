Coca-Cola ha presentato un nuovo gusto in edizione limitata

Coca-Cola ha presentato un nuovo gusto. Si chiama Coca-Cola Starlight ed è una nuova versione, in edizione limitata, della bevanda più famosa al mondo. Presentandola, l’azienda ha spiegato di aver creato un nuovo gusto partendo dalla ricetta della Coca-Cola originale.

Non ci sono molti dettagli, e per il momento non l’ha assaggiata ancora nessuno. Ne consegue che non sappiamo che sapore abbia, se sia buona o se sia un esperimento poco riuscito. La Coca-Cola Starlight è uscita dai cantieri della nuova Coca-Cola Creations, una nuova piattaforma internazionale dedicata ai prodotti innovativi dell’azienda.

In futuro Coca-Cola Creations presenterà nuovi prodotti e bevande in edizione limitata, collaborando con realtà del marketing digitale e utilizzando strategie di promozione innovative, come la realtà aumentata.

È simile alla Coca-Cola originale ma ha anche «un sentore inaspettato», spiega l’azienda, che, poi, aggiunge anche che la Starlight «ha note che ricordano le notti passate a guardare le stelle affianco ad un fuoco», ma anche una «sensazione rifrescante che evoca la sensazione di un freddo viaggio nello Spazio».

La nuova bevanda verrà presentata grazie ad una campagna marketing che coinvolge la popstar Ava Max. In futuro Coca-Cola terrà un evento in realtà aumentata che potrà essere seguito sul sito di Coca-Cola Creations.