The Lincoln Lawyer: la serie TV uscirà su Netflix il 13 maggio, le prime immagini

Netflix ha diffuso le prime immagini e la data d’uscita della serie TV The Lincoln Lawyer, tratta dai romanzi di Michael Connelly: gli episodi del telefilm arriveranno sulla piattaforma streaming il 13 maggio. Il protagonista del progetto sarà Manuel Garcia-Rulfo, che vestirà i panni dell’avvocato Mickey Haller.

Ecco le prime immagini tratte dalla serie TV The Lincoln Lawyer.

Tra gli interpreti che fanno parte del cast ci sono Neve Campbell (grande protagonista di Scream), che vestirà i panni dell’ex moglie del protagonista; Becki Newton (Ugly Betty), che interpreta la spalla di Mickey; e poi ci saranno anche Jazz Raycole (Jericho) e Angus Sampson (Fargo).

La storia della serie si baserà sul secondo romanzo di Connelly dedicato al personaggio, che in Italia è stato intitolato La Lista, mentre in lingua originale ha il titolo The Brass Verdict. La serie sarà divisa in dieci episodi, ed a scriverla e produrla ci sarà David E. Kelley, mentre lo showrunner è Ted Humphrey.

Il character al centro della storia è un avvocato idealista che gira per Los Angeles sulla sua Lincoln accettando di lavorare a casi di tutti i tipi. Ricordiamo che da The Lincoln Lawyer è stato tratto anche un film con Matthew McConaughey.