Squid Game 2: la nuova stagione dovrebbe uscire entro la fine del 2024

Arrivano novità sulla produzione di Squid Game 2, la seconda stagione della serie TV coreana che ha conquistato gli appassionati di telefilm. Il creatore dello show, Hwang Dong-hyuk, si sta preparando per un nuovo progetto, intitolato Killing Old People Club, ma continua a tenere un occhio aperto anche sullo sviluppo di Squid Game 2, e sembra che la seconda stagione arriverà su Netflix entro la fine del 2024.

Il progetto Killing Old People Club si ispirerà ad un’opera di Umberto Eco, e Hwang Dong-hyuk ha dichiarato di aver scritto già 25 pagine di trattamento. Secondo il filmmaker si tratterà di un qualcosa “più violento di Squid Game, e molto controverso”. E subito dopo si occuperà di Squid Game 2.

Hwang Dong-hyuk ha parlato di recente anche del fatto di aver incontrato Steven Spielberg:

Mi ha detto di aver guardato la mia serie TV in tre giorni, e che vuole rubarmi il cervello! Per me è stato il complimento più bello che abbia mai ricevuto, perché lui è il mio eroe. Sono cresciuto guardando i suoi film.