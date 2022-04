Snapdragon 7 Gen 1 sempre più vicino? Leaker anticipa le specifiche

Si parla ormai da diverse settimane dei piani di Qualcomm in merito ai prossimi SoC che verranno rilasciati, con la compagnia che a quanto pare si trova ormai al lavoro da tempo sugli Snapdragon 7 Gen 1, non ancora annunciati in via ufficiale. Stando a quel che sappiamo i dispositivi dovrebbero presentarsi bene o male assieme agli Snapdragon 8 Gen 1 Plus, dei chip pensati per migliorare le potenzialità dei precedenti top di gamma ma non sufficientemente diversi al fine di giustificare l’inizio di una vera e propria nuova serie.

In attesa di scoprire quale sarà il destino dei prossimi device di Qualcomm, il noto leaker Digital Chat Station ha avuto modo di approfondire la questione, parlando anche delle specifiche con cui il device dovrebbe presentarsi sul mercato. Parliamo di un utente a dir poco autorevole nel settore dei leak, il quale ha infatti avuto modo nel tempo di colpire nel segno con moltissimi report in merito a vari argomenti, mancando difficilmente il bersaglio.

Stando a DCS, il dispositivo si presenterà con un totale di quattro core Cortex-A710 con clock a 2,36 GHz e quattro Cortex-A510 che offriranno invece una frequenza di 1,8 GHz. Si parla di un chip con architettura a 4nm, oltre che di una Adreno 662 come GPU. Per il tipster a occuparsi del tutto sarà Samsung, e i primi telefoni che presenteranno il gioiellino all’interno sarebbero ormai in sviluppo da tempo, seppur non vengano nominati brand probabili.

Con un debutto che dovrebbe quindi avvenire nel corso del mese di maggio, non resta che aspettare finalmente un annuncio della compagnia, la quale dovrebbe nel giro di non troppo tempo avere modo di confermare le specifiche tecniche e di approfondire maggiori dettagli in merito al device di fascia media di nuova generazione pronto a rinnovare la linea con ottime potenzialità.