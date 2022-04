Google Docs: in arrivo le emoji per commentare i documenti

Come confermato in via ufficiale da Google, a partire dalla giornata del 20 aprile sarà possibile commentare i documenti di Docs con delle emoji, ma non per tutti.

Non mancano molteplici momenti in cui Google si trova ad aggiornare Docs, la sua piattaforma di documenti online con cui ha modo di rendere la vita di moltissimi utenti più facile, sia per quel che concerne utilizzi privati, sia per il mondo del business. Non mancano quindi nuove funzionalità che di tanto in tanto hanno modo di arrivare e rinfrescare l’esperienza, come ad esempio in questo caso vale per la possibilità di commentare i fogli in maniera del tutto vuoto.

Parliamo delle classiche frasi che vengono inserite per evidenziare alcune parti dei documenti, evidenziando ad esempio determinati errori, processo che in realtà potrebbe ora essere diventato più veloce. Dopo che la compagnia ha svelato nel corso del Google I/O 2021 che le emoji sarebbero state rese disponibili per questo sistema, confermando una data di uscita nello scorso anno poi rinviata, finalmente è emerso che la funzionalità in questione avrà modo di giungere entro la fine del mese: nella giornata del 20 aprile 2022.

Parliamo di una possibilità che risulterà disponibile di default, e che si presenterà fra la sezione per aggiungere commenti e quella dei suggerimenti, lasciando che gli utenti abbiano modo di premere sull’icona dello smile presente per accedere al menu che include tutte le emoji disponibili. Il sistema in questione, al momento almeno, utilizzerà Emoji 14.0, e quanto messo a disposizione degli utenti sarà quindi probabilmente abbastanza ricco.

Il tutto risulterà disponibile, almeno per il momento, per gli utenti Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard ed Enterprise Plus, non arrivando quindi per Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline e Nonprofits. Staremo quindi a vedere se in futuro la novità verrà resa disponibile per tutti gli utenti che fruiscono della piattaforma, magari in seguito a una fase di rodaggio iniziale della funzionalità.