Apple sta per presentare un’app per la musica classica

Apple lavora al potenziamento dei suoi servizi dedicati alla musica. Affianco ad Apple Music arriverà presto anche un’app esclusivamente dedicata alla musica classica — dovrebbe chiamarsi Apple Classical.

La novità è stata intravista nel codice della prima beta di iOS 15.5, mentre non sappiamo con esattezza quando verrà presentata al pubblico. Sarà una delle sorprese della WWDC 2022 di giugno?

Il codice della beta di iOS 15.5, distribuita proprio in queste ore, contiene alcuni riferimenti inequivocabili: “apri Apple Classical“, oppure “apri questo contenuto nell’applicazione Apple Classical” sono due dei nuovi comandi introdotti sul sistema operativo — sono entrambi ancora dormienti, ovviamente.

Lo scorso agosto Apple aveva acquistato Primephonic, un’applicazione dedicata agli appassionati di musica classica con diverse funzioni pensate per gli utenti per esigenti – come la ricerca avanzata non solo per artista, ma anche per orchestra, anno e molto altro. Apple aveva promesso che i punti di forza del servizio appena acquistato sarebbero presto arrivati su Apple Music.

Non sappiamo se la nuova app sarà accessibile semplicemente utilizzando l’abbonamento Apple Music. Anche se mancano le conferme, sembra davvero molto probabile — è difficile che l’azienda decida di lanciare un secondo ad hoc, considerato che si tratterebbe di un servizio troppo di nicchia. Non resta che aspettare i prossimi annunci ufficiali di Apple per saperne di più.