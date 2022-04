WhatsApp: arrivano i sondaggi in beta su iOS

WhatsApp Beta su iOS ha introdotto finalmente i sondaggi, che arriveranno forse presto anche in versione ufficiale per tutti gli utenti e su Android.

Dopo che è emerso il fatto che il team di WhatsApp è al lavoro su una feature pensata per creare dei sondaggi nelle chat di gruppo, finalmente le pagine di WABetaInfo hanno avuto modo di fornire agli utenti maggiori novità in tal senso. Parliamo nello specifico di una nuova versione beta della piattaforma che ha avuto modo di portare quanto anticipato sulla piattaforma di iOS, lasciando che gli utenti abbiano modo di iniziare a usare la suddetta funzionalità.

Si parla nello specifico della possibilità di usare una scheda dedicata per chiedere nei gruppi determinati pareri agli utenti in maniera decisamente comoda. Grazie ai sondaggi di WhatsApp si ha modo di avere fino a un totale di 12 opzioni fra le quali selezionare. Una volta avviato il tutto, risulta possibile per gli utenti partecipare attivamente scegliendo una data risposta e cambiandola eventualmente, con varie possibilità fornite anche a chi si occupa di realizzare il tutto.

Con la funzionalità si ha infatti modo di aggiungere ulteriori possibilità in fase di creazione e anche scambiare di posto alcune, lasciando che il tutto risulti particolarmente utile nelle chat di gruppo. Dalla possibilità di fissare riunioni in orari specifici, scegliere cosa mangiare, o quale film vedere, gli utilizzi della feature sono di sicuro dei più disparati, tant’è che molti utenti si preoccupano di usare app di terze parti per procedere con questa possibilità.

Al momento, come spiegato da WABetaInfo, il tutto resta ancora disponibile solo su iOS, ma è quasi certo che vedremo la funzionalità giungere in futuro anche su Android, lasciando quindi che tutti gli utenti che usano WhatsApp da mobile, e magari prima o poi anche da desktop, abbiano modo di fruire del tutto quando l’update verrà reso stabile.