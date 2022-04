Tomb Raider: annunciato un nuovo videogioco della saga

Crystal Dynamics e Square Enix hanno annunciato lo sviluppo di un nuovo videogioco dedicato alla saga di Tomb Raider. Non sono state comunicate però date d’uscita o piattaforme di distribuzione del titolo videoludico. Sappiamo però che il gioco sarà mosso dal motore Unreal Engine 5.

Questo è l’annuncio fatto attraverso i social con cui è stato presentato il nuovo videogioco dedicato a Tomb Raider:

Crystal Dynamics è entusiasta del futuro di Unreal e di come ci aiuterà a portare il nostro storytelling ad un nuovo livello. Ed è per questo motivo che siamo orgogliosi di annunciare che il nostro prossimo videogioco di Tomb Raider sarà sviluppato per Engine 5!

Attualmente Crystal Dynamics è a lavoro su tre titoli che sono: il supporto post-lancio di Marvel’s Avengers, Perfect Dark, ed il nuovo titolo di Tomb Raider. Fondata nel 1992 la casa di produzione è conosciuta soprattutto per il franchise di Tomb Raider.

Il primo titolo della serie è stato lanciato nel 1996, e successivamente sono arrivati Tomb Raider II, Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft, Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles – La leggenda di Lara Croft, Lara Croft Tomb Raider: The Angel of Darkness, Tomb Raider: Legend, Tomb Raider: Anniversary e Tomb Raider: Underworld. E, successivamente, per la serie reboot sono stati lanciati Tomb Raider del 2013, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider.