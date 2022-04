The Witcher 3: iniziate le riprese della nuova stagione, la prima foto dal set

Da poco sono iniziate le riprese di The Witcher 3, e Netflix ha voluto celebrare questo momento condividendo un’immagine che mostra i protagonisti del telefilm, tra cui possiamo vedere anche Henry Cavill. Accanto a lui figurano Anya Chalotra nei panni di Yennefer, e Freya Allan come Ciri.

Ecco la prima immagine dal set di The Witcher 3.

Qui sotto trovate una prima sinossi dedicata a The Witcher 3:

Mentre monarchi, maghi, e bestie di tutto il Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri di Cintra in un nascondiglio, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da chi cerca di distruggerla. Incaricata di allenare Ciri, Yennifer li conduce nella fortezza di Aretuza, luogo in cui si augura di scoprire delle cose in più sui poteri della ragazza. Ma, invece, scopriranno di essersi ritrovati all’interno di un luogo di battaglia fatto di corruzione politica, magia nera e tradimenti. Dovranno mettersi in gioco per non rischiare di perdere tutto per sempre.