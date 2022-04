Sergio Bonelli Editore annuncia una partnership con Powerkids per le produzioni animate

Sergio Bonelli Editore, leader del mercato fumettistico italiano che negli ultimi anni ha aperto Bonelli Entertainment, suo dipartimento produttivo per cinema e televisione, e Powerkids Entertainment Private Limited, società leader nel campo dell’animazione per ragazzi, hanno dato il via a una nuova collaborazione che aprirà l’universo dei fumetti SBE a una nuova, vasta gamma di adattamenti animati per bambini.

La partnership prende il via con uno dei fumetti più venduti di SBE, Dragonero, creato da Luca Enoch e Stefano Vietti. SBE, Powerkids, Rai S.p.A. attraverso Rai Ragazzi (www.rai.it) e Nexus TV (www.nexustv.it) stanno infatti co-producendo la prima stagione della serie animata dedicata all’eroe. Ora Powerkids diventerà responsabile della distribuzione globale, delle licenze e del merchandising della serie.

Vincenzo Sarno, Head of Property Business Development di Sergio Bonelli Editore S.p.A. e Executive Producer di Bonelli Entertainment, ha commentato:

Partnership, per me, significa lavoro di squadra. Siamo molto orgogliosi del nostro ricchissimo catalogo di fumetti che ha intrattenuto intere generazioni e viene distribuito in tutto il mondo. Ora, vogliamo dare una nuova vita ai nostri eroi anche attraverso l’animazione, rivolgendoci sia ai nostri lettori di sempre sia a quelli di nuova generazione. Vogliamo condividere con un pubblico sempre più vasto il meraviglioso universo di SBE. La serie di Dragonero è solo l’inizio, ma per questo universo fantasy c’è molto altro in arrivo grazie a questo leggendario primo progetto con Rai, co-produttore e broadcaster italiano, e con Powerkids. Siamo entusiasti di collaborare con Powerkids, di sviluppare e dare nuova vita a personaggi, fumetti e storie SBE. Siamo fiduciosi che la nostra partnership sarà un incredibile successo, data la lunga esperienza di tutto lo staff Powerkids.

Manoj Mishra, CEO di Powerkids, aggiunge:

Siamo entusiasti di avviare questa partnership con Bonelli Entertainment. Siamo onorati e felicissimi del fatto che si siano affidati a noi per dare vita, attraverso l’animazione, alle loro straordinarie storie e ai loro iconici personaggi. Queste incredibili avventure combinate con i nostri anni di esperienza nella co-produzione e nella distribuzione globale entusiasmeranno il pubblico di tutto il mondo. Abbiamo piani molto importanti per la nostra partnership ed è stato un vero piacere lavorare con il dinamico team di Bonelli Entertainment.