Samsung Galaxy Z Fold 4 otterrà una fotocamera dei Galaxy S22?

La lineup dei Samsung Galaxy Z Fold 4 potrebbe presentare, stando a quanto di recente anticipato, una grossa sorpresa, in realtà già vista nei telefoni flagship del colosso sudcoreano. Non ci sono al momento informazioni ufficiali in merito ai dispositivi, che potrebbero venire annunciati però nel giro di non troppo tempo, immaginando che la compagnia rispetto i tempi con cui ha avuto modo di presentare i device precedenti della serie.

La compagnia ha avuto modo di migliorare moltissimo i suoi gioiellini nel corso degli anni, e stando a quanto anticipato sulle pagine di Galaxy Club, potremmo vedere nei device una delle fotocamere che è stata presente per la serie S22. A quanto pare, la compagnia migliorerà il comparto fotocamere inserendo il sensore da 10 MP con lente telephoto 3x, il che sarebbe quindi all’effettivo un downgrade rispetto a quanto visto in passato, ma comunque un passo avanti per quel che riguarda lo zoom.

C’è comunque da dire che in tal caso la compagnia potrebbe optare anche per il sensore principale da 50 MP visto negli S22 con i suoi nuovi flagship pieghevoli, seppur sia bene confermare che al momento non ci siano ancora novità ufficiali sulla questione, e che infatti servirà aspettare l’annuncio ufficiale del colosso in tal senso, grazie al quale avremo modo di ricevere dettagli maggiormente precisi sulla questione.

Anche il noto leaker TheGalox ha avuto modo di approfondire la questione in tal senso, parlando di come la cerniera per piegare i device dovrebbe essere uno dei primi punti che la compagnia cercherà di migliorare nei suoi device, optando per una doppia soluzione in grado di rendere i telefoni più fini e leggeri, riducendo nel mentre anche il costo per gli utenti rispetto a quanto già visto.