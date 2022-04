OnePlus Nord CE 2 Lite: spuntano le specifiche prima del lancio

In vista del lancio dello smartphone OnePlus Nord CE 2 Lite, le presunte specifiche sono spuntate in rete grazie a un leak.

Si parla ormai da tempo del lancio del OnePlus Nord CE 2 Lite sul mercato, e finalmente sono arrivati leak pronti ad anticipare quello che avremo modo di vedere grazie al dispositivo in questione. A quanto pare, il device si presenterà come molto simile ai Realme 9 Pro però, con design e specifiche quasi identici.

Si parla di uno schermo da 6,58 pollici con fotocamera punch-hole per i selfie, risoluzione Full HD+ e 120 Hz di refresh rate, il quale dovrebbe avere i tasti per i volume sulla sinistra e il bottone di accensione con sensore per le impronte digitali sulla parte destra.

Si parla di una tripla fotocamera sul retro poi, che dovrebbe offrire un sensore principale da 48 MP, una lente monocromatica da 2 MP e una macro da 2 MP, con 16 MP dedicati invece ai selfie. A quanto pare sarà presente il SoC Qualcomm Snapdragon 695 con supporto al 5G e 6 o 8 GB di RAM assieme a 128 GB di spazio per l’archiviazione. Si parla infine di batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W e di OxygenOS 11 basato su Android 11.

Non resta che aspettare l’annuncio ufficiale per scoprire i dettagli precisi sul device e sé e quando questo arriverà nel nostro paese.