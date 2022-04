Moon Knight: i saluti di Ethan Hawke all’Italia, nuovo poster e una clip

Alla vigilia del lancio del secondo episodio di Moon Knight, ecco che Ethan Hawke ci tiene a fare un saluto speciale ai fan suoi e del Marvel Cinematic Universe, tramite un breve video apposito. Inoltre, vi presentiamo una clip tratta dal primo episodio, con la prima trasformazione del protagonista nel giustiziere, e un bellissimo poster artistico.

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

