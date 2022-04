Elon Musk siederà nel CdA di Twitter, ma non potrà avere più del 14,9% delle quote dell’azienda

Elon Musk è stato nominato nel CdA di Twitter. Il suo mandato durerà almeno fino al 2024, non potrà possedere più del 14,9% delle quote dell'azienda.

Twitter ha annunciato che Elon Musk verrà nominato all’interno del Consiglio d’Amministrazione dell’azienda. La mossa garantirà all’imprenditore di avere ulteriore influenza all’interno del social network, dopo che nella giornata di ieri Musk ha acquistato il 9,2% delle quote dell’azienda, diventando il maggiore azionista.

Elon Musk siederà nel CdA di Twitter almeno fino all’incontro annuale con gli azionisti del 2024

Durante il suo mandato, Elon Musk non potrà possedere più del 14,9% delle quote di Twitter

Elon Musk siederà nel CdA di Twitter almeno fino al 2024. «La compagnia nominerà il Sig. Muskl nel CdA di Twitter, dove avrà il ruolo di ‘Class II director‘ fino alla riunione annuale degli azionisti fissata per il 2024», si legge nel comunicato. «Nel periodo in cui Musk siederà nel CdA, e nei 90 giorni successivi al termine dell’incarico, il Sig. Musk non potrà, né individualmente né come parte di altri gruppi, avere il controllo di oltre il 14,9% delle azioni di Twitter».

«Elon Musk è un pensatore pieno di passione e la sua nomina darà un prezioso contributo alle attività del nostro CdA», ha aggiunto Parag Agrawal, attuale amministratore delegato di Twitter. «Non vedo l’ora di migliorare significativamente Twitter nel corso dei prossimi mesi», ha risposto il fondatore di Tesla.

Con il 9,2% delle quote, Elon Musk è il maggiore azionista di Twitter. L’operazione è costata 3 miliardi di dollari ed è stata premiata dal mercato, con le azioni del social network che hanno guadagnato rapidamente oltre il 20%.