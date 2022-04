Apple brevetta una membrana a prova di acqua, verrà usata su un nuovo Apple Watch?

Un nuovo brevetto riaccende i rumor sull'Apple Watch Rugged. Secondo alcune fonti, l'azienda lavora ad uno smartwatch per sport estremi.

Si torna a parlare dell’Apple Watch Rugged, una versione ancora più resistente dello smartwatch, pensato appositamente per chi fa sport. Secondo alcuni rumor, Apple nel 2022 potrebbe presentare ben tre nuovi Apple Watch. Oltre alla Series 8 e al nuovo SE, anche uno smartwatch per gli sport estremi, in grado di resistere agli urti.

Forse c’è qualcosa di vero. Prova ne è che recentemente è stato scoperto un brevetto depositato da Apple che andrebbe esattamente in questa direzione.

La tecnologia brevettata si chiama Stand-Alone Water Detector, ed è una membrana capace di identificare la presenza di acqua all’interno del dispositivo e proteggere le porte di ricarica degli smartwatch e degli smartphone. Insomma, una corazza pensata per dare un livello di protezione in più, particolarmente ideale per chi pratica sport acquatici.

Una tecnologia a servizio del primo Apple Watch Rugged dell’azienda? Forse no, del resto il tempismo non è d’aiuto. Probabilmente Apple introdurrà questa soluzione sui suoi prodotti solamente più avanti nel tempo.