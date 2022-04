Return to Monkey Island: annunciato il nuovo capitolo della saga

Un trailer pubblicato online è servito come annuncio dell’uscita di Return to Monkey Island, il nuovo capitolo della saga videoludica, realizzato da Devolver Digital e Lucasfilm Games. Nel filmato è indicato anche il periodo d’uscita del titolo che sarà il 2022.

Ecco il trailer di annuncio di Return to Monkey Island.

Non sono stati offerti ulteriori dettagli, ed anche il filmato è giusto una breve introduzione al titolo. Sappiamo però che Return to Monkey Island è stato realizzato da Terrible Toybox, che sarebbe il gruppo di lavoro di Ron Gilbert, il creatore originale della saga, e che nel progetto c’è anche la collaborazione di Dave Grossman, il co-scrittore della saga.

Già l’1 aprile Ron Gilbert aveva annunciato il ritorno di Monkey Island, ma molti appassionati avevano preso la notizia come una sorta di pesce d’aprile. Return to Monkey Island sarà il seguito di Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge.

Complessivamente l’intera saga videoludica, iniziata nel 1990, è composta da cinque capitoli: The Secret of Monkey Island (1990), Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge (1991), The Curse of Monkey Island (1997), Escape from Monkey Island (2000), Tales of Monkey Island (2009).

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata alla saga di Monkey Island: