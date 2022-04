Percy Jackson: Rick Riordan afferma che quattro episodi della serie sono già stati scritti

I lavori sulla a serie tv Disney+ dedicata a Percy Jackson procedono alacremente: siamo ancora nella fase di stesura delle sceneggiature ma la serie è oramai stata assicurata e l’autore della saga – nonché produttore e sceneggiatore del serial – Rick Riordan afferma che si è già a buon punto.

Il lavoro sulla sceneggiatura procede bene. Abbiamo i copioni per i primi quattro episodi pressoché pronti, e lavoriamo sodo per i rimanenti quattro della prima stagione.

Purtroppo gli aggiornamenti in merito si fermano qui: l’ultimo post sul proprio blog personale indugia più che altro su racconti estemporanei di viaggi e panorami.

Più di una volta, comunque, l’autore americano ha assicurato che la produzione sarà rispettosa delle idee originali dei romanzi, pur aggiungendo una certa freschezza al tutto. Staremo a vedere: per il resto non ci resta che attendere.

Dai primi due libri della saga sono stati tratti due film con Logan Lerman protagonista che hanno guadagnato complessivamente oltre 400 milioni di dollari. I film sono stati sviluppati dalla 20th Century Fox, che dopo essere stata acquisita dalla Disney ha fatto automaticamente ottenere alla Casa di Topolino i diritti di sfruttamento di Percy Jackson.

