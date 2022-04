iPhone 14 Pro e Pro Max: leak avrebbe svelato le specifiche dei sensori

Come da poco anticipato sul social network cinese Weibo, sembra che il modo in cui Apple migliorerà le potenzialità degli iPhone 14 Pro e Pro Max sia chiaro. Non parliamo ovviamente di informazioni ufficiali, considerando infatti che i dispositivi dovrebbero presentarsi solamente nel corso del mese di settembre 2022, e non avremo di sicuro modo di scoprire grosse novità in tal senso per via di Apple ancora per molto tempo.

Stando a quel che sappiamo il sensore principale passerà da 12 MP a 48 MP. con i leak delle specifiche che avrebbero confermato ulteriori dettagli di questo grosso aggiornamento potenzialmente pronto a cambiare di molto le carte in tavola. A quanto pare, la fotocamera in questione avrà dimensioni di 1/1,3 pollici, stando a quanto anticipato da MacRumors, con quindi un 21% di aumento delle dimensioni rispetto a quanto visto con la scorsa serie. L’obiettivo è quello di catturare più luce e migliorare di conseguenza la qualità delle immagini e dei video, specialmente quando questa non è molto presente e la qualità degli scatti rischia di diminuire.

La modalità notte di Apple richiede molto tempo per venire processata, nonostante l’ottimo risultato, e i nuovi sensori avrebbero modo di porre rimedio proprio a questo. Stando alle ulteriori specifiche dell’utente Fishing8, saranno presenti dimensioni di 1.22um dei pixel, minori rispetto a quelle di 1,9um negli iPhone 13 Pro e Pro Max.

Stando quindi a quanto anticipato dalle molteplici fonti del settore, nonostante manchino ancora le dovute conferme, possiamo aspettarci dei grossi risultati con i dispositivi in questione, anche se non resterà che scoprire il tutto quando finalmente Apple procederà con il reveal dei dispositivi, evidenziando come di consueto anche il comparto fotocamere che avrà modo di contraddistinguerli dalle ulteriori serie.