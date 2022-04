Realme GT Neo 3T sarebbe vicino: spuntano le specifiche

Sono passati diversi mesi da quando Realme ha avuto modo di annunciare nel corso di settembre e ottobre i dispositivi GT Neo 2 e GT Neo 2T. La compagnia ha avuto modo di parlare invece di recente dei GT Neo 3 per quel che riguarda il territorio cinese, con i dispositivi in questione pensati per arrivare sul mercato con all’interno il SoC Dimensity 8100. Tuttavia, grazie a un leaker cinese è emerso che il colosso ha ormai puntato anche ai GT Neo 3T, i quali dovrebbero venire resi disponibili nel corso del mese di aprile nel territorio cinese.

Abbiamo visto da poco uno smartphone con codice RMX3372 spuntare, seppur non ci fossero grosse novità in tal senso, e sappiamo ora che il gioiellino potrebbe essere proprio il Neo 3T di cui si chiacchiera da diverse ore. Stando a quanto anticipato sulle pagine di Gizmochina, il telefono in questione dovrebbe presentarsi con uno schermo da 6,62 pollici di tipo AMOLED con risoluzione Full HD+ e 120 Hz di refresh rate, con fotocamera per i selfie Sony IMX471 da 16 MP.

Per quel che concerne il retro si parla invece di una OmniVision OV64B da 64 MP, con una Sony IMX355 ultrawide da 8 MP ad accompagnarla e un sensore da 2 MP. Sembra che all’interno troveremo il System on a Chip Snapdragon 870 di Qualcomm, il quale dovrebbe arrivare con possibilità di scegliere da 6, 8 o 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e 128, 256 o 512 GB di spazio per l’archiviazione UFS 3.1.

Ulteriori informazioni riguardano poi il supporto della batteria da 5.000mAh alla ricarica rapida a 80 W, oltre alla protezione Gorilla Glass 5 e a un prezzo che dovrebbe avvicinarsi con il cambio attuale a 310 dollari circa. Non resta che vedere sé e quando la compagnia ufficializzerà il device, e quando questo avrà modo di arrivare nel nostro paese.