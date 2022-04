WhatsApp: nuovo design della fotocamera in beta

Dopo che il tutto era già stato anticipato da tempo, il team di WhatsApp ha avuto modo di lavorare a una nuova interfaccia per quel che riguarda la possibilità di scattare foto utilizzando l’apposito menu presente nella nota app di messaggistica.

A riportare il tutto sono state le pagine di WABetaInfo, sempre pronte ad anticipare moltissime novità con successo, e che ora, provando la nuova versione in beta del programma, hanno scoperto che all’effettivo la compagnia ha deciso di portare avanti il suddetto redesign.

È passato molto da quando la compagnia non ha avuto modo di toccare l’app fotocamera, lasciando il tutto nello stato in cui si trova attualmente e pensando a molte ulteriori funzionalità che hanno avuto modo di giungere su WhatsApp, e finalmente avremo modo di poter ammirare una novità diversa pronta a cambiare leggermente il modo in cui gli utenti scattano le foto.

Va sottolineato che il tutto non è ancora disponibile come aggiornamento a classico, e che lo diventerà quando i test del colosso saranno conclusi. Per ora risulta quindi necessario partecipare al programma beta dell’app. Potete intanto ammirare il nuovo design mostrato da WABetaInfo nell’immagine presente in copertina all’articolo.