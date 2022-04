Bad Boys 4: la produzione in pausa dopo lo schiaffo di Will Smith agli Oscar

Dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock la produzione di Bad Boys 4 ha subito una pausa di produzione, secondo quanto riferito dal The Hollywood Reporter.

Il The Hollywood Reporter ha riportato che Bad Boys 4, dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar 2022, sarebbe entrato in pausa di produzione. Le ripercussioni del gesto dell’attore sarebbero quindi arrivate ad influenzare direttamente il lungometraggio della saga.

Queste sono le notizie riportate sul The Hollywood Reporter:

Questa settimana abbiamo appreso che Bad Boys 4 sarebbe in sviluppo, e Will Smith avrebbe ricevuto 40 pagine di sceneggiatura prima che avvenisse l’incidente degli Oscar. Ma ora ci sarà una pausa, fino a quando non si capirà come andranno a finire le cose.

Dopo il successo di Bad Boys for Life, due anni fa è stato subito stabilito lo sviluppo di un nuovo lungometraggio della saga. Il film ha ottenuto 206 milioni di dollari al box office americano, mentre all’estero ha guadagnato 220 milioni, e complessivamente ha ottenuto 426 milioni di dollari. Ricordiamo che i primi due lungometraggi sono usciti nel 1995 e nel 2003.

Will Smith, dopo lo schiaffo a Chris Rock durante gli Oscar 2022, ha deciso di dimettersi dall’Academy, ed entro il 18 aprile verranno stabiliti eventuali provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.

Potrebbero interessarti questi contenuti dedicati a Bad Boys: