Una mod dà vita al primo telefono Android con porta Lightning

Sono molti gli utenti che posseggono uno dei dispositivi del colosso di Cupertino e che desidererebbero poter utilizzare un cavo di ricarica USB di tipo C, ma di sicuro la situazione contraria non è così probabile. Tuttavia, con sempre più modding di iPhone che si vedono in rete, e che portano gli utenti a inserire delle USB di tipo C funzionanti nei dispositivi, c’è chi ha pensato anche di lavorare alla soluzione contraria.

Parliamo nello specifico dello studenti di ingegneria robotica Ken Pillonel, il quale ha deciso infatti di prendere la porta proprietaria di un iPhone X e sostituirla con una di tipo C, vendendo il device per 86.000$. La storia è continuata con la creazione di un Samsung Galaxy A51 che offre un connettore Lightning funzionante. Il tutto è stato mostrato nel video YouTube che potete vedere qui di seguito, come ripreso sulle pagine di Android Police, con il ragazzo che ha spiegato ironicamente di voler bilanciare le proprie azioni creando un telefono Android con porta Lightning.

Come mostrato, l’operazione non è così difficile, seppur la preparazione non sia stata poca e siano servite anche ulteriori parti. C’è da dire che non solo il Samsung Galaxy A51 modificato ha modo di venire caricato grazie alla porta in questione, ma anche che questa permette addirittura lo scambio di dati. A detta dello studente stesso, il tutto non va preso seriamente, specialmente considerando che il tutto è stato caricato nella giornata dell’1 aprile 2022.

Ora che quindi gli equilibri sono stati trovati, non resta che vedere cosa escogiterà l’utente in questione per realizzare dei dispositivi davvero interessanti, che nonostante non pensati per la commercializzazione di massa hanno di sicuro modo di far sorridere grazie alle loro potenzialità sopra le righe.