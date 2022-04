Thermae Romae Novae: evento speciale di un’ora con i doppiatori e l’autrice

Il canale YouTube di Netflix Anime è invaso oggi da un bizzarro show celebrativo per Thermae Romae Novae, che festeggia il suo arrivo sulla piattaforma streaming, con un evento a cui presenziano i doppiatori Kenjiro Tsuda, Chikahiro Kobayashi, Sanae Kobayashi e l’autrice Mari Yamazaki.

Thermae Romae è stato vincitore del premio Manga Taisho 2010 (Cartoon Grand Prize) e del premio Short Story alla 14° edizione del Tezuka Osamu Cultural Prize: trasposto dieci anni fa in una miniserie animata in tre episodi e in un live action (girato a Cinecittà), vede ora una nuova trasposizione grazie a Netflix, che ne adatterà le pagine originali inserendo anche nuove storie, col supporto della stessa Yamazaki: l’arrivo su Netflix è previsto per il 28 marzo.

Sinossi:

Scopri perché Lucius voleva diventare un architetto di bagni termali. Unisciti ai suoi viaggi nel tempo e lasciati avvolgere dalle atmosfere del Giappone di oggi e di ieri.

