The Mandalorian 3: concluse le riprese della terza stagione

Per The Mandalorian 3 sono state concluse le riprese della terza stagione della serie TV: a rivelarlo è stato il profilo Twitter Star Wars Stuff, che ha postato un tweet in cui veniva annunciata la conclusione dei lavori sul set. Si tratta di un tweet che è stato confermato dall’attore Carl Weathers, interprete di Greef Karga.

Nell’immagine postata da Star Wars Stuff, che potete vedere qui sotto, è inquadrato un regalo del reparto costumi di The Mandalorian 3.

Ultimamente è stata fatta una rivelazione importante per The Mandalorian 3: nel cast degli interpreti è stato inserito il nome di Christopher Lloyd. Non sono stati forniti dettagli sul ruolo che ricoprirà il popolare attore nella serie TV, ma il suo ingresso nel cast fa proseguire il rapporto di Christopher Lloyd con la fantascienza, considerando che l’interprete ha partecipato al franchise di Star Trek, ed è stato l’iconico Doc Brown di Ritorno al Futuro.

Le riprese di The Mandalorian 3 si sono svolte con gli attori impegnati sul set super tecnologico della Industrial Light and Magic, che con The Volume ha tirato fuori un qualcosa di davvero particolare: si tratta di una sorta di grande palcoscenico sonoro in cui il direttore della fotografia ha già le luci e lo scenario del set presenti sulla scena.

La nuova stagione dovrebbe uscire a dicembre su Disney+.