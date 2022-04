Samsung conferma una partnership con iFixit per i Galaxy

Samsung ha confermato in via ufficiale l'inizio di una partnership con l'azienda di riparazione iFixit pensata per aiutare gli utenti con i problemi ai Galaxy.

Avvicinandosi al mondo delle riparazioni, Samsung ha confermato di aver iniziato una partnership con iFixit pensata per permettere agli utenti di poter riparare alcune delle proprie linee di dispositivi maggiormente famosi come i Galaxy S20 o gli S21, con opportunità che come confermato in via ufficiale riguardano anche i Galaxy Tab S7+.

La collaborazione con la compagnia americana è pensata da parte di Samsung con l’obiettivo di fornire parti di dispositivi, strumenti di riparazioni e guide intuitive step-by-step al fine di permettere agli utenti di riparare i dispositivi in autonomia già a partire da quest’estate. Come confermato in via ufficiale, la compagnia sudcoreana permetterà di accedere a dei dispositivi originali con batterie integrate, come anche ai vetri del retro, alle porte di ricarica e a ulteriori categorie di prodotti che si faranno vedere solamente in futuro.

Le parti di ricambio potranno essere consegnate a Samsung per un riciclo responsabile, il quale si trova proprio alla base della nuova operazione con iFixit confermata, la quale permetterà di avere un impatto decisamente migliore sull’ambiente grazie ai moltissimi dispositivi che verranno riparati da parte degli utenti e non gettati.

Ramon Gregory, Senior Vice President of Customer Care di Samsung Electronics America ha fornito la seguente dichiarazione riportata sulle pagine di PhoneArena.