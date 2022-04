Red: Dietro le quinte, il documentario ufficiale sul film ora disponibile su Disney+

Red: Dietro le Quinte, disponibile in streaming su Disney+, è un documentario sulla squadra tutta al femminile alla guida del lungometraggio Pixar originale Red.

Seguendo la regista Domee Shi e la sua squadra dietro le quinte del film Disney e Pixar Red, questo documentario fa luce sui percorsi professionali e personali che hanno portato sullo schermo questa storia incredibilmente divertente e profondamente sincera, in cui il pubblico si può completamente identificare.

Il film Disney e Pixar Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell’adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE), si trasforma in un gigantesco panda rosso! Diretto dalla vincitrice dell’Academy Award Domee Shi (cortometraggio Pixar Bao) e prodotto da Lindsey Collins (Alla ricerca di Dory), Red è disponibile in esclusiva su Disney+ dall’11 marzo.

