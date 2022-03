iPhone 16 potrebbero arrivare con supporto al Face ID sotto allo schermo

Come abbiamo avuto modo di approfondire in questo articolo, il noto analista Ming-Chi Kuo ha avuto di approfondire alcune delle novità riguardanti il mondo Apple con cui a quanto pare avremo a che fare con i prossimi iPhone. Tuttavia, mentre si parla della presunta aggiunta del Touch ID sotto allo schermo negli iPhone 14, che sembra sempre più improbabile, anche la nota figura Ross Young ha avuto modo di approfondire nello specifico la questione.

Nello specifico, l’ulteriore analista ha parlato di come il Face ID sotto allo schermo dovrebbe giungere negli iPhone 16, almeno stando a quanto anticipato fino a ora, ma pare che il tutto non riguarderà invece il Touch ID, a cui Apple potrebbe addirittura aver rinunciato, in attesa di optare per il Face ID come unico tipo di riconoscimento facciale biometrico.

C’è da dire che al momento non ci sono grosse conferme in tal senso, e che in realtà i pareri sulla situazione nel corso degli ultimi mesi sono risultati alquanto discordanti, con varie fonti che si sono anche trovate a contraddirsi da un momento all’altro. Trovate qui di seguito la risposta di Ross Young alle pagine di MacRumors in cui si parla della presunta presenza del Face ID sotto allo schermo degli iPhone 16.

Under display Face ID is coming to the iPhone (16), under display Touch ID is not… — Ross Young (@DSCCRoss) March 30, 2022

All’effettivo, non resta quindi che ricevere novità ufficiali da parte di Apple sulla questione, che di sicuro ci metterà davvero molto tempo prima di rendere il tutto chiaro. In genere, i telefoni della compagnia vengono svelati nel corso del mese di settembre di ogni anno grazie a un evento dedicato, e anche nel 2022 pare che dovremo aspettare quindi la conferenza del colosso di Cupertino al fine di saperne di più. Nel migliore dei casi, avremo modo di scoprire se questa si sarà già adoperata con l’obiettivo di implementare alcune di queste feature nei suoi telefoni.