iPhone 14 in arrivo ancora senza il supporto al Touch ID?

Stando a quanto di recente anticipato, gli iPhone 14 non si presenteranno sul mercato con il supporto al Touch ID sotto allo schermo come anticipato.

Ci avviciniamo sempre di più al lancio degli iPhone 14, con la compagnia che sembra pronta a introdurre sempre più migliorie per i dispositivi in questione, e che però potrebbe non aver pronta ancora un’importante novità di cui si parla ormai da tempo. Abbiamo visto infatti diversi report anticipare che il Touch ID sotto allo schermo si sarebbe presentato nel corso del tempo, ma a quanto pare il tutto non arriverà nei prossimi device.

Stando a quel che sappiamo, il tutto dovrebbe arrivare nel corso del mese di settembre 2022, immaginando che la compagnia continui la sua classica tradizione del reveal con un evento dedicato prima della fine dell’anno. Lo scorso mese, la compagnia ha avuto modo di depositare un brevetto riguardante la presenza di un sensore per le impronte sotto allo schermo, il che ha portato quindi alla speculazione in merito alla possibile aggiunta della novità.

Il noto analista Ming-Chi Kuo ha però parlato di come il tutto dovrebbe arrivare solamente nel corso del 2023, per poi smentire il tutto e anticipare il fatto che ci vorrà ancora più tempo probabilmente. Stando a Kuo infatti, sembra che nel 2023 e nel 2024 la compagnia rimuoverà il supporto al sensore per le impronte e il Face ID resterà l’unica opzione biometrica per sbloccare i propri dispositivi.

Per quel che riguarda le ulteriori novità anticipate, sembra che iPhone 14 Pro e Pro Max abbandoneranno in via definitiva il notch per un doppio sensore, con uno dei due a pillola, con la fotocamera che dovrebbe passare dai 12 MP ai 48 MP. Non resterà ovviamente che attendere maggiori novità sulla questione, che arriveranno quando Apple avrà finalmente modo di lanciare la nuova serie di iPhone 14, che assieme ai due modelli Pro dovrebbe includere anche la versione base e quella Max.