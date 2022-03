Vinyl Nation: il trailer del documentario dedicato alla nuova ribalta dei vinili musicali

Il trailer del documentario Vinyl Nation, dedicato al ritorno in auge dei vinili musicali, che arriverà su Video on Demand il 19 aprile.

Vinyl Nation è il documentario dedicato da 1091 Pictures alla storia dei vinili musicali ed alla loro nuova ascesa, grazie all’ultimo decennio in cui sono tornati ad essere considerati il medium fisico ideale per fruire della musica: da poco è stato pubblicato il trailer del documentario.

Ecco il trailer di Vinyl Nation.

Tra interviste ad appassionati, collezionisti e persone del settore viene ricostruita l’ascesa, la caduta ed il ritorno di fiamma per i vinili musicali, che, dopo l’arrivo dei CD avevano visto un inesorabile declino, ma che, con l’arrivo dei format digitali e dello streaming sono tornati ad essere il mezzo fisico preferito per gustare la musica.

Vinyl Nation è un documentario diretto da Kevin Smokler e Christopher Boone. Il duo si è occupato anche della produzione del film. Sono diversi i contributi di grandi collezionisti di vinili presenti nel documentario: tra questi possiamo citare Judy Mills, Ashley C. Ford, Kelly Stacy, John Vanderslice, Kutmasta Kurt, Alyson Baker, Kelley Stoltz, Ben Blackwell, Billy Fields, Roz Lee, Ashleyanne Krigbaum.

Ricordiamo che, anche per quanto riguarda le colonne sonore dei film, il formato in vinile è diventato quello preferito dalle case di produzione: ad esempio, la Warner Bros. pubblicherà la soundtrack di The Batman solo in vinile, dividendola in tre dischi.

Vinyl Nation verrà pubblicato su Video On Demand il 19 aprile.

