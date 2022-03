Obi-Wan Kenobi: l’esordio su Disney+ cambia data al 27 maggio, con i primi due episodi

Il debutto di Obi-Wan Kenobi, il nuovo serial di Star Wars per Disney+, era atteso per il 25 maggio, ma in un nuovo e inatteso video ufficiale il protagonista Ewan McGregor ha appena annunciato che l’appuntamento è rimandato di appena due giorni, al 27 maggio: per consolarci dell’attesa, ad ogni modo, Disney ci mostrerà non uno, ma due episodi all’esordio.

Non è stato specificato il motivo di questa decisione, ma è molto probabile sia stata effettuata questa scelta per evitare la sovrapposizione, da giugno, del giorno della messa in onda della nuova puntata con quelle di Ms. Marvel, che partirà l’8 giugno, di mercoledì.

La storia vedrà Obi-Wan Kenobi affrontare le conseguenze di quel che è successo alla fine di Episodio III, tra cui la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

La serie è interpretata da Ewan McGregor, che riprenderà il suo ruolo nei panni dell’iconico Maestro Jedi, e segna anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. Si uniscono al cast anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow, mentre gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold.

