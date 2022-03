Huawei P30 e P30 Pro: EMUI 12 arriva anche in Italia

EMUI 12 arriva anche in Italia. La nuova interfaccia porta in Europa alcuni elementi di HarmonyOS ed è disponibile sui P30 e P30 Pro.

31—Mar—2022 / 11:26 AM

Nella giornata di ieri Huawei ha iniziato il roll-out europeo di EMUI 12, versione dell’interfaccia proprietaria che, nei fatti, introduce gli elementi grafici di HarmonyOS in occidente, anche se con un branding diverso.

Per il momento EMUI 12 è disponibile sugli Huawei P30 e P30 Pro, e in queste ore dovrebbe ormai essere possibile scaricare l’update anche in Italia.

Tra le altre cose, EMUI 12 introduce un nuovo Control Panel molto simile a quello di Apple e Xiaomi. Dal Control Panel è anche possibile accedere al player multimediale e a Device+, una comoda funzione per accedere e gestire tutti i dispositivi dell’ecosistema Huawei — come tablet, smart TV, auricolari e laptop.

EMUI 12 introduce anche MeeTime, che ora supporta anche le videochiamate cross-device e può essere riprodotta anche su smart TV.

La nuova interfaccia va a modificare pressoché ogni elemento grafico: dai font alle animazioni, passando per la palette di colori.

Considerato che, come anticipato, si tratta della cosa più vicina ad HarmonyOS che vedremo in Europa per un bel po’ di tempo, l’update è discretamente pesante. La build 12.0.0.132 (C431E3R2P2) ha un peso di ben 4,52 GB.

Se avete un Huawei P30 / P30 Pro dovreste aver ricevuto una notifica che vi invita ad aggiornare il vostro smartphone. Se non l’avete ancora ricevuta non preoccupatevi, dovrebbe essere questione di pochissimo tempo.