Honor Magic 4 Pro: rinviate le vendite di 20 giorni in Cina

In attesa che partano le vendite degli smartphone Honor Magic 4 Pro, la compagnia si è trovata a rinviare i dispositivi di 20 giorni in Cina.

Nella giornata di oggi, in attesa del debutto degli Honor Magic 4 Pro che sarebbe dovuto avvenire il 2 aprile 2022, la compagnia si è trovata a rinviare il lancio dei dispositivi di un totale di 20 giorni, senza che ci siano molte spiegazioni in tal senso.

Il colosso ha specificato solamente che la pandemia ha creato dei problemi per quel che riguarda la produzione di sufficienti smartphone infatti, e che si tratta al momento del principale fattore che ha scaricato questo rinvio necessario.

Per tutti i clienti che hanno pagato a prezzo pieno il dispositivo attraverso i pre-order potrebbero ricevere i device in anticipo, con la giornata del lancio che è fissata invece per il 22 aprile 2022, con invece i negozi fisici che contatteranno i clienti singolarmente con l’obiettivo di chiarire la situazione in seguito al rinvio.

Per quel che riguarda gli smartphone, parliamo di dispositivi con Snapdragon 8 Gen 1, batteria da 4.800mAh che supporta la ricarica rapida a 66 W, e che offrirà un comparto con quattro fotocamere particolarmente interessante. Sperando che questi 20 ulteriori giorni siano sufficienti alla compagnia per portare il device sul mercato, non resta che aspettare maggiori novità in merito al debutto globale.