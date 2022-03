watchOS 8.5 azzoppa la velocità di ricarica dell’Apple Watch: oltre un’ora per il 5% di autonomia

A quanto pare watchOS 8.5 ha peggiorato gravemente le performance di ricarica degli Apple Watch Series 7, che ora richiedono diverse ore per una ricarica completa.

A quanto pare watchOS 8.5 non ha portato esclusivamente nuove funzionalità, ma anche qualche problema. Secondo le segnalazioni di diversi utenti, l’aggiornamento avrebbe disattivato il supporto alla ricarica rapida degli Apple Watch Series 7.

Diversi utenti hanno condiviso il peggioramento delle performance di ricarica dopo l’aggiornamento a watchOS 8.5, in alcuni casi lo smartwatch ha richiesto diverse ore di ricarica per guadagnare una percentuale di autonomia risibile. Sembra abbastanza evidente che qualcosa sia andato per il verso storto.

In condizioni ottimali, con il caricabatterie adatto, l’Apple Watch richiede circa 45 minuti per passare dallo 0 all’85%. Tempi decisamente accettabili e in linea con le specifiche tecnice del device.

Peccato che dopo l’ultimo aggiornamento le performance siano nettamente peggiorate. Ad esempio un utente ha raccontato di aver messo in ricarica il suo Apple Watch Series 7 salvo scoprire che il dispositivo aveva guadagnato appena il 5% di autonomia dopo oltre un’ora.

Sembra che il problema colpisca indiscriminatamente tutti gli utenti, a prescindere dal tipo di caricatore utilizzato. Il problema è poi stato confermato indipendentemente da alcuni siti specializzati americani, come 9to5mac.

Apple non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali, ma è verosimile che l’azienda sia già a conoscenza del problema e stia lavorando ad una situazione. Vi aggiorneremo non appena usciranno nuove informazioni.