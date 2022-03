The Northman: il poster internazionale del nuovo film di Robert Eggers

Online è stato pubblicato il poster internazionale di The Northman, il nuovo lungometraggio di Robert Eggers, che arriverà nelle sale cinematografiche americane il 22 aprile, mentre in Italia uscirà il 28 aprile, e che metterà al centro della storia i Vichingi ed un racconto di vendetta.

Ecco il poster di The Northman.

Dal regista Robert Eggers arriva The Northman, un film epico, ricco di azione, che segue le vicende di un giovane principe Vichingo alla ricerca di vendetta per l’omicidio del padre. La storia è ambientata nell’Islanda del X secolo, e vede come protagonista Alexander Skarsgård nel ruolo di Amleto (si tratta di una figura associata al romanticismo scandinavo, e che successivamente William Shakespeare ha ripreso per metterla al centro della sua tragedia), che si pone come obiettivo l’idea di vendicare il padre assassinato.

Il cast del film The Northman è ricco di star e include Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Gustav Lindh, Ethan Hawke, Björk, e Willem Dafoe. La pellicola, co-sceneggiata da Sjón, vede la produzione di Lars Knudson, Mark Huffam e New Regency.

Potrebbero interessarti questi contenuti dedicati a The Northman: