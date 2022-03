Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo: nuovo trailer per il film Illumination

La prossima estate (per la precisione, il 18 agosto) torna uno dei franchise d’animazione più amati di sempre, in grado di generare un vero fenomeno culturale globale: Cattivissimo me, con Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo, secondo capitolo delle buffe avventure degli amatissimi Minion. Ecco il nuovo trailer del film Illumination che racconta la storia inedita di un dodicenne che sogna di diventare ‘Cattivissimo’.

Ricco dell’umorismo sovversivo tipico della Illumination, di emozione, musiche coinvolgenti ed azione, Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo è opera dei creatori originali della serie.

Il film è prodotto dal visionario fondatore e CEO della Illumination, Chris Meledandri e dai suoi collaboratori di lunga data Janet Healy e Chris Renaud, ed è diretto dal realizzatore della saga Kyle Balda (Cattivissimo me 3, Minions). I co-registi sono Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (I film Pets – Vita da animali).

