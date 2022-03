Dark Matter: in sviluppo per Apple TV+ una serie tratta dal romanzo sci-fi di di Blake Crouch

Apple TV+ ha annunciato lo sviluppo di una serie intitolata Dark Matter, tratta dal romanzo bestseller di Blake Crouch di genere fantascientifico. La piattaforma streaming ha annunciato anche il protagonista del telefilm che sarà Joel Edgerton.

La storia di Dark Matter racconta di un fisico chiamato Jason Dessen che viene rapito per poi svegliarsi in una versione alternativa del mondo in cui la sua vita risulta essere completamente diversa. La serie TV si ispira alle teorie della meccanica quantistica, ed al fatto che le nostre decisioni siano capaci di creare delle realtà parallele. Perciò ogni nostra decisione è in grado di creare dei nuovi universi. Ed in una di queste realtà Jason decide di non sposare la moglie Daniela, e di creare un cubo capace di produrre diverse versioni della realtà.

Dark Matter sarà strutturato in una serie TV da nove episodi, con protagonista Joel Edgerton (Obi-Wan Kenobi, Boy Erased, Loving) nei panni dello scieziato al centro della storia. Edgerton farà da produttore esecutivo assieme a Blake Crouch, Matt Tolmach (Jumanji, Venom) e David Manpearl per la Matt Tolmach Productions. Louis Leterrier (Now You See Me, Lupin, The Dark Crystal: Age of Resistance) dirigerà i primi quattro episodi.