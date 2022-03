Will Smith – Parla la moglie Jada Pinkett: “Questo è il momento della riconciliazione”

Dopo che l’Academy of Motion Pictures and Science e lo stesso Will Smith si sono espressi su ciò che accaduto durante la notte degli Oscar 2022, l’altra protagonista della situazione che ha riguardato lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock si è fatta sentire: stiamo parlando di Jada Pinkett Smith, che ha scritto un messaggio attraverso Instagram.

Si tratta di poche parole ma abbastanza decise:

Con questa frase l’attrice e presentatrice ha manifestato un’apertura al dialogo ed alla possibilità di superare tutte le tensioni degli ultimi giorni, nate proprio con il gesto violento del marito, e dalle stesse parole di Chris Rock che ha fatto una battuta sull’alopecia della donna.

Queste, invece, sono le parole di Will Smith sull’accaduto:

La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento alla scorsa notte degli Oscar è stato inaccettabile e inscusabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma la battuta sulla condizione medica di Jada è stata troppo da sopportare per me e ho reagito emotivamente.

Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Sono uscito dai gangheri e avevo torto. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che vorrei essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza.

Vorrei scusarmi anche con la Academy, i produttori dello show e tutti i presenti e spettatori del mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia di King Richard. Mi pento profondamente del fatto che il mio comportamento abbia macchiato quel che altrimenti è stato un viaggio meraviglioso per tutti noi.

Sono un lavoro in corso.

Con sincerità,

Will