Shining Girls: il trailer della serie di Apple TV+ con Elisabeth Moss

Elisabeth Moss è la protagonista di Shining Girls, la serie di Apple TV+ di cui è stato da poco diffuso il trailer. La Moss, oltre a fare da protagonista è anche produttrice ed in parte regista del progetto. Shining Girls è tratto dal romanzo bestseller di Lauren Beukes.

Qui sotto trovate il trailer di Shining Girls.

In Shining Girls la Moss interpreta Kirby Mazrachi, una archivista in un giornale di Chicago le cui ambizioni sono state messe da parte negli anni Novanta dopo un evento traumatico. Ma quando Kirby noterà che un caso di omicidio sembra rispecchiare ciò che le accaduto anni prima, si unirà al reporter Dan Velazquez (Wagner Moura), con l’obiettivo di risalire al suo aggressore. Nel telefilm ci saranno anche Phillipa Soo come Jin-Sook, Amy Brenneman che fa Rachel e Jamie Bell nei panni di Harper Curtis.

Scritta da Silka Luisa, anche produttore esecutivo e showrunner della serie TV, Shining Girls vede Elisabeth Moss e Lindsey McManus in veste di produttori esecutivi con la loro Love & Squalor Pictures. Anche Leonardo DiCaprio sarà produttore esecutivo del progetto con la sua Appian Way, insieme a Jennifer Davidson. Tra i produttori esecutivi anche Beukes e Alan Page Arriaga, mentre MRC Television si occupa della realizzazione del progetto.

Shining Girls uscirà su Apple TV+ il 29 aprile.