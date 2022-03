Will Smith: la Academy valuta eventuali sanzioni nei confronti dell’attore

La Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha avviato un'indagine per valutare eventuali sanzioni nei confronti di Will Smith dopo l'episodio degli Oscar 2022.

Will Smith potrebbe perdere il premio Oscar appena conquistato? La Academy of Motion Picture Arts and Sciences, dopo aver condannato il gesto dell’interprete nei confronti di Chris Rock, ora sembra più che intenzionata a valutare eventuali provvedimenti contro Will Smith.

In uno stato ufficiale la Academy ha dichiarato:

Condanniamo le azioni del signor Smith durate lo show della scorsa notte. Abbiamo ufficialmente fatto partire una indagine riguardo all’incidente, e valuteremo eventuali azioni che applicheremo in base al nostro statuto, agli standard di comportamento, ed alla legge della California.

In precedenza la Academy si era così espressa sull’accaduto:

L’Academy non condona la violenza, in ogni sua forma. Questa sera siamo stati lieti di celebrare i vincitori della 94esima edizione degli Academy Awards, per una cerimonia dedicata a coloro che meritano questo riconoscimento da parte dei loro colleghi e degli amanti dei film di tutto il mondo.

L’episodio che ha riguardato Will Swith è nato durante la cerimonia del Dolby Theatre, con Chris Rock che aveva fatto una battuta sul fatto che la moglie di Will Smith avesse i capelli corti (un look dovuto all’alopecia) e fosse così pronta a recitare in un eventuale “Soldato Jane 2” (ipotetico sequel del film di Ridley Scott del 1997 con protagonista una Demi Moore dai capelli rasati). La reazione di Will Smith ha portato l’attore a raggiungere il collega con passo deciso rifilandogli una sberla, per poi tornare al posto, esortando pesantemente il comico a non citare più la moglie a sproposito.

Chris Rock, incredulo, ha risposto che lo avrebbe fatto e ha definito il momento “la più grande notte nella storia della TV”.